Leverkusen geeft Union flink pak slaag, primeur voor Bakker

Union Berlin heeft de koppositie in Duitsland niet heroverd op Bayern, dat zaterdag met 3-2 bij Hertha won . Union, met Sheraldo Becker in de basis en zonder Danilho Doekhi, kreeg op bezoek bij Bayer Leverkusen een flink pak slaag: 5-0.

Na rust stond het binnen een kwartier 3-0. Robert Andrich, die twee jaar speelde voor Union, schoot raak na een corner. Na een fout van doelman Lennart Grill, uitgeleend door Leverkusen, werd het 2-0 door Moussa Diaby, die ook de 3-0 voor zijn rekening nam na een prima pass van Bakker.

Bakker speelde even later ook Nadiem Amiri vrij en Adam Hlozek scoorde achter het standbeen langs uit diens voorzet. Het slotakkoord was voor Bakker. De linkspoot maakte in zijn honderdste competitiewedstrijd als prof zijn eerste doelpunt.