Visser op WK vijfde in vloerfinale, 18-jarige Japanse Watanabe beste op balk

Naomi Visser is bij de WK turnen in Liverpool vijfde geworden op vloer. Eerder deze week was ze als achttiende geëindigd op de meerkamp - een resultaat waarmee ze niet helemaal tevreden kon zijn - en als achtste op brug.

De concurrentie in de vloerfinale was ijzersterk, met olympisch kampioene Jade Carey uit de Verenigde Staten, Europees kampioene Jessica Gadirova die voor eigen publiek turnde en ook nog de nummers twee en vijf van de EK-finale, waarin Visser afgelopen augustus zesde werd.

"Ik ben wel superblij dat ik een goede oefening heb neergezet en het goed heb kunnen afsluiten", reageerde de 20-jarige turnster. "Maar als je dan naar het scorebord kijkt denk je wel: shit, had ik maar een landing net iets beter gedaan."

Gadirova klasse apart

Gadirova veroverde afgetekend met 14,200 punten na de Europese nu ook de wereldtitel. Zij en Carey turnden een oefening met de hoogste uitgangswaarde, maar Careys uitvoering viel tegen. De Amerikaanse noteerde 13,733 en deelde het brons met meerkampkampioene Rebeca Andrade uit Brazilië.

Het zilver kwam met één tiende punt meer bij de Amerikaanse Jordan Chiles terecht. De score van Visser (derde uitvoeringsscore) kreeg 13,666 punten.

Goud op balk voor 18-jarige

Hazuki Watanabe veroverde de titel op balk. De 18-jarige Japanse, die haar WK-debuut bij de senioren maakte, kreeg voor een stabiele, foutloze balkoefening 13,600 punten en hield zo de ervaren Canadese Ellie Black 0,034 achter zich. Landgenote Shoko Miyata turnde zich naar brons.