Treinen in regio Arnhem gaan weer rijden na storing

Het treinverkeer in de omgeving van Arnhem, Nijmegen en Zutphen wordt weer opgestart. Door ict-problemen bij de verkeersleidingspost in Arnhem was treinverkeer in die regio sinds vanochtend vroeg niet mogelijk.

De treindienstleiders konden door de storing in het computersysteem de seinen en wissels niet bedienen. Volgens ProRail was het niet mogelijk om de treinen veilig te laten rijden en bleven de seinen zolang op rood.

De NS had reizigers opgeroepen de regio te mijden. Het treinbedrijf verwacht dat het nog enige tijd duurt voordat alle treinen weer volgens dienstregeling rijden.