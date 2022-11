Deense tiener Rune houdt Djokovic in Parijs van 39e masterstitel

Door zijn eerste masterstitel betreedt Rune maandag de mondiale top 10. Nooit eerder slaagde een Deen daar in. Bovendien is hij de eerste reserve voor de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht spelers van het seizoen in Turijn.

Djokovic had sinds Roland Garros niet meer verloren. Hij had twintig zeges op een rij geboekt. Hij won afgelopen zomer Wimbledon en was de voorbije weken ook de beste in Tel Aviv en Astana.

Rune wordt sinds kort begeleid door Patrick Mouratoglou, de voormalig coach van Serena Williams.