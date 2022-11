Rolstoeltennisster De Groot bekroont perfect seizoen met officieuze wereldtitel

Onder toeziend oog van prinses Margriet was De Groot in de finale in twee sets te sterk voor haar grote concurrente, de Japanse Yui Kamiji: 6-2, 6-2. Zaterdag schreef ze met Aniek van Koot ook al de titel in het dubbelspel op haar naam.

Bij de mannen was er wel Japans succes. Tokito Oda, de nummer vijf van de wereld, rekende in de finale af met de Britse nummer een van de wereld Alfie Hewett: 6-4, 6-3. Voor de pas 16-jarige Oda was het grootste titel in zijn nog prille loopbaan.

Ook Nederlands succes bij quads

Bij de quads (de klasse voor tennissers met een beperking aan benen én armen) won Sam Schröder het onderonsje met dubbelspelpartner Niels Vink: 6-3, 6-0. Zaterdag wonnen ze samen ook al de titel in het dubbelspel.