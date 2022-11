Groot deel migranten op hulpschip toch toegelaten in Italië

Een groot deel van de migranten die meer dan een week voor de Italiaanse kust dreven op het hulpschip Humanity 1, is toch van boord gegaan in de haven van Catania. De nieuwe rechtse regering van Italië weigerde eerder nog de vluchtelingen op te nemen. 144 van de 179 migranten mochten het schip verlaten in de Siciliaanse havenstad. Bij medisch onderzoek werd vastgesteld dat ze een kwetsbare gezondheid hebben, een voorwaarde die Italië stelt om de mensen op te vangen. De 35 andere migranten zijn naar het oordeel van Italië te gezond om van boord te mogen. Nadat de vluchtelingen aan land waren gegaan, werd de boot volgens de hulporganisatie SOS Humanity verzocht om de haven weer te verlaten. De kapitein van het schip weigert dat. Hij wil alleen uitvaren als alle migranten van boord zijn. Een groep activisten maakt zich hard voor de resterende migranten aan boord van het schip:

De nieuwe regering van Italië vindt dat hulporganisaties die migranten uit de Middellandse Zee redden, moeten aankloppen bij landen onder wier vlag ze varen. In het geval van de Humanity 1 is dat Duitsland. . De Duitse minister van Buitenlandse Zaken had voor het weekend al aan Italië gevraagd om de migranten van boord te halen. Hulporganisaties noemen het nieuwe beleid waarbij migranten geselecteerd worden illegaal en onmenselijk. Getraumatiseerd Ook in Italië kan het beleid van de nieuwe premier Giorgia Meloni op kritiek rekenen. Volgens de oppositie zijn de besluiten in strijd met de mensenrechten en de internationale regels. De linkse politicus Aboubakar Soumahoro zegt dat de nieuwe regering een politiek spel speelt over de ruggen van vrouwen, kinderen en getraumatiseerde mensen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, benadrukt dat het selectieproces belangrijk is. Op die manier zou onderzocht worden waar de vluchtelingen vandaan komen en hoe het met ze gaat. "We kunnen de Middellandse Zee niet in een kerkhof veranderen, maar we moeten wel weten wie er aan boord zijn en waar ze vandaan komen." Hij eist dat Brussel met een oplossing komt voor het probleem van de bootmigranten.

Correspondent Italië Heleen D'Haens "Dat de migranten op deze schepen een politieke discussie doen ontstaan in Europa, komt de nieuwe Italiaanse regering goed uit. De rechtse Giorgia Meloni had al de ambitie om migratie weer hoger op de Europese agenda te zetten. Haar regering vindt het onterecht dat Italië vanwege zijn geografische ligging meer vluchtelingen en migranten opvangt dan andere EU-lidstaten. Het liefst wil Meloni dat migranten al voor vertrek in Noord-Afrika te horen krijgen of zij kans maken op asiel in Europa, zodat ze niet met smokkelaars de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee maken. Daarvoor zijn alleen wel goede afspraken nodig met de landen van waaruit de migranten vertrekken. Dat is vanwege politieke redenen moeilijk, bijvoorbeeld in het onstabiele Libië. Bovendien zou er voor die afspraken veel geld nodig zijn. Vandaar dat Meloni hoopt ook de rest van de Europese Unie te overtuigen van haar strategie. Door alleen mensen die medische hulp nodig hebben toe te laten, wil de regering de druk opvoeren op andere landen om de politieke discussie hierover te voeren. Toch wil Meloni haar Europese bondgenoten niet te krachtig tegen de borst stoten. Vandaar het besluit om migranten die kwetsbaar zijn of medische hulp behoeven, wel binnen te laten."