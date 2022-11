Chebet wint na Boston ook marathon New York, Nageeye knap derde

Lokedi was in een spannende strijd verwikkeld met Salpeter en nam pas in de slotkilometers afstand. Ze won ze in 2 uur, 23 minuten en 23 seconden, net voor Salpeter. "Ik heb hier geen woorden voor", zei ze na afloop. "Ik weet niet wat te zeggen. Ik ben dankbaar."

Ook bij de vrouwen ging de zege naar Kenia. Sharon Lokedi debuteerde op de marathon en was op kortere afstanden nooit verder gekomen dan een paar ereplaatsen. In New York troefde ze gearriveerde namen als Lonah Chemtai Salpeter en Gotytom Gebreslase af.

De Keniaan Evans Chebet heeft na de Marathon van Boston ook de Marathon van New York op zijn naam geschreven. Zijn winnende tijd was 2.08.41. Achter de Ethiopiër Shura Kitata werd Abdi Nageeye knap derde in 's werelds meest prestigieuze stadsmarathon.

Salpeter had zeven seconden achterstand op de winnares en regerend wereldkampioene Gotytom Gebreslase kwam 16 seconden van Lokedi als derde over de meet.

Bijzondere omstandigheden

De 51ste editie van de marathon van New York was een wonderlijke. De omstandigheden waren er met een van de hoogste temperaturen ooit gemeten in de geschiedenis van het evenement niet naar om er een snelle wedstrijd van te maken. Het was met 22 graden Celsius meer lente dan herfst.

Daniel Do Nascimento had daar geen boodschap aan. De Braziliaan (achtste op de WK eerder dit jaar) ging er als een speer vandoor en liep halverwege meer dan twee minuten voor op de rest. De eerste aanwijzing dat hij dat niet kon volhouden, was toen hij na zo'n 30 kilometer plots een openbaar toilet inliep en er een halve minuut later uitkwam.

Een paar kilometer later strompelde de Braziliaan over het parcours. Hij liep tegen een paaltje aan en bleef daar liggen. Chebet was de nieuwe koploper en hield zijn landgenoot Kitata van zich af. Laatstgenoemde kwam in de laatste kilometers nog sterk opzetten, maar hij strandde op dertien seconden van de winnaar en werd tweede in 2.08.54. In april won Chebet ook al de Marathon van Boston.

Beste prestatie Nageeye in major

Nageeye had zich lange tijd in de buurt van de uiteindelijke winnaar kunnen opgehouden, viel terug naar plaats vijf, maar won uiteindelijk nog wat plekken. Hij is de eerste Nederlander die in New York op het podium belandt.

Met de derde plaats zette Nageeye, die vorig jaar vijfde werd in New York, zijn beste prestatie ooit neer in een van de in totaal zes major marathons. De winnaar van olympisch zilver liep een tijd van 2.10.31.