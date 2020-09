Zuid-Afrika gaat toeristen toelaten • Teststraat GGD Rotterdam vol

In de afgelopen zeven dagen zijn er ruim 22.500 besmettingen geconstateerd in de Spaanse regio Madrid. 115 mensen zijn daar de laatste dagen overleden aan de gevolgen van het virus. De regio maakt zich zorgen en overweegt nu om een lokale lockdown in te stellen in bepaalde wijken van de hoofdstad en een aantal randgemeenten.

Met name in het zuiden van de stad worden veel besmettingen geconstateerd. Volgens correspondent Rop Zoutberg wordt er in de Spaanse media al volop gesproken over een tweede golf. "Al valt het niet te vergelijken met de situatie in maart en april toen er dagelijks honderden doden vielen", verduidelijkt hij. "Maar een op drie IC-bedden in de regio Madrid wordt nu wel bezet gehouden door een coronapatiënt."

In vergelijking met de rest van Spanje zijn de cijfers in de regio rondom de hoofdstad hoog. In het hele land zijn de afgelopen zeven dagen ruim 57.000 besmettingen geconstateerd, en vielen er 303 doden. Volgens Zoutberg wordt er in het hele land veel getest en worden er daarom weer meer besmettingen vastgesteld. "Maar in Madrid en omgeving wordt gemiddeld vaker getest en daarom valt het aantal besmettingen daar nu zo op."

Bewoners van de regio reageren verrast op het mogelijke besluit tot een lockdown. "Mensen roepen hier: 'daar gaan we weer'", zegt Zoutberg. Los van de commotie over de mogelijke afgrendeling is er onrust over een uitspraak van regiopresident Isabel Ayuso. Zij legde een direct verband tussen het aantal besmettingen en de hoeveelheid migranten die in de zuidelijke Madrileense wijken wonen.

"Veel mensen wonen daar in kleine huizen, dicht op elkaar", aldus Zoutberg. "Het is hier een gevoelig onderwerp, want nog niet eerder werden bevolkingsgroepen aangewezen als schuldigen voor het verspreiden van het virus."