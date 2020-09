Ierse parlement korte tijd in zelfisolatie • Trump: binnen vier weken coronavaccin

Een vaccin voor het coronavirus is mogelijk al binnen drie of vier weken klaar, heeft president Trump gezegd. Dat zou voor de presidentsverkiezingen van 3 november zijn. "We zijn heel dichtbij", zei hij op een kiezersbijeenkomst in Philadelphia.

"Als je de waarheid wilt weten", zei Trump, "de vorige regering zou mogelijk jaren nodig hebben gehad voor een vaccin vanwege de FDA (de geneesmiddelentoezichthouder, red) en alle goedkeuringen. En wij zijn er weken van af. Het kunnen drie of vier weken zijn."

