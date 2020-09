81 Franse scholen dicht door besmettingen • RIVM test rioolwater op 300 locaties

Het is twee dagen voor de lockdown in Israël en nog niet eerder was het aantal nieuwe besmettingen er zo hoog. Het ministerie van Gezondheid liet vandaag weten dat er de afgelopen dag ruim 5500 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Maandag waren dat er nog ruim 4900. Ook het aantal mensen dat ernstig ziek is door het virus bereikte een nieuw record: 535.

Vrijdag gaat Israël voor drie weken in lockdown. Israëliërs moeten binnen 500 meter van hun huis blijven. Scholen, winkels en restaurants gaan dicht. De luchthaven Ben Gurion blijft wel open.

Over de maatregelen werd door de regering lang vergaderd, ook omdat de start van de lockdown samenvalt met het Rosj Hasjana, het joods nieuwjaar. Sommigen ervaren het als respectloos om de lockdown tegelijk met het joods nieuwjaar in te laten gaan.