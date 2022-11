Feyenoord sluit sterke week af met simpele overwinning bij Volendam

Feyenoord heeft met speels gemak gewonnen op bezoek bij FC Volendam. De Rotterdammers waren heer en meester en zetten de thuisploeg door twee goals in de eerste helft simpel opzij: 2-0.

Volendam stond vanaf de eerste minuut met de rug tegen de muur. Feyenoord speelde fris voetbal, met haast achteloze combinaties doorgevoerd tot in de zestienmeter van de tegenstander.

Dat het na een half uur spelen maar 0-1 stond, was eigenlijk een klein wonder. Van de vier grote kansen die Feyenoord creëerde werd er slechts één benut: Danilo schoot de bal na een voorzet van Javairo Dilrosun achter keeper Filip Stankovic.

Prachtgoal Szymanski

Ondanks die gemiste kansen zal Feyenoord-trainer Arne Slot dik tevreden zijn geweest met het spel van zijn team, dat donderdagavond tegen Lazio nog diep moest gaan om Europa League-overwintering veilig te stellen.

Het was dan ook niet heel gek dat Feyenoord na de goal van Danilo even wat gas terugnam. Volendam toonde ook wat meer rust en lef aan de bal. Het leverde een paar aardige mogelijkheden op. Een vrije trap van Darryl van Mieghem vloog net over de goal van Justin Bijlow.

Feyenoord leek de rust in te gaan met een 1-0 voorsprong, maar in de 40ste minuut verdubbelde Sebastian Szymanski de score. De Poolse linkspoot haalde na een snelle uitbraak vanuit een haast onmogelijke hoek uit en zijn harde schot draaide met een mooie curve de lange hoek in.