Twente niet langs Go Ahead: twee strafschoppen bepalen eindstand in Enschede

FC Twente heeft zondag duur puntenverlies geleden tegen Go Ahead Eagles. In de slotfase zag de club uit Enschede Go Ahead nog op gelijke hoogte komen: 1-1. Twee strafschoppen bepaalden de eindstand. De ploeg van trainer Ron Jans zakt door het gelijkspel van de vierde naar de vijfde plaats op de ranglijst.

De Tukkers zetten de bezoekers vanaf het eerste fluitsignaal onder druk en zochten direct de aanval. Onder anderen Ricky van Wolfswinkel en Michel Vlap kregen meerdere mogelijkheden de score te openen, maar slaagden in het eerste halfuur nog niet in.

Bal op de stip

Go Ahead hield zich knap staande, maar volgens scheidsrechter Jeroen Manschot gebruikte aanvoerder Bas Kuipers daarbij wel een keer zijn arm in het zestienmetergebied. Nadat hij door de VAR naar het beeldscherm was geroepen, legde hij de bal op de stip.

Van Wolfswinkel ging achter de bal staan en knalde onberispelijk de 1-0 binnen. Niet veel later voorkwam Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange met zijn voet een tweede treffer van Twente.