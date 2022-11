Vanthourenhout onttroont Van der Haar bij glibberig EK veldrijden in Namen

Lars van der Haar is er niet in geslaagd voor de derde keer Europees kampioen veldrijden te worden. De als favoriet gestarte titelverdediger reed een sterke wedstrijd, maar verloor net iets te vaak zijn evenwicht op het glibberige parcours in Namen. De Belg Michael Vanthourenhout, vorig jaar winnaar van de befaamde Citadelcross op dezelfde plek, profiteerde en kwam solo over de streep. Van der Haar moest genoegen nemen met zilver, de Belg Laurens Sweeck werd derde. Joris Nieuwenhuis, die kort geleden het wegwielrennen vaarwel zei om zich te richten op het veldrijden, werd knap vierde.

Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout na de finish in Namen. - NOS

Normaal gesproken is de Citadel van Namen het decor van een van de populairste klassiekers in de wereldbeker. Dit jaar ontbreekt de Citadelcross op die kalender, maar vormde wel een schitterend decor voor de strijd om de Europese titel. Zonder 'grote drie' is Van der Haar favoriet Die strijd werd nog wel gevoerd zonder de grote drie van het veldrijden: Mathieu van der Poel, Wout van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock zullen later pas hun rentree in het veld maken. Als favorieten golden de Belgen Eli Iserbyt (winnaar van de eerste drie wereldbekercrossen), Michael Vanthourenhout (winnaar van de laatste wereldbekercroiss), Laurens Sweeck en Quinten Hermans. De man in de beste vorm was echter titelverdediger Lars van der Haar, zo bewees hij met een knappe zege in de Koppenbergcross afgelopen dinsdag.

Vorig jaar pakte Lars van der Haar verrassend de Europese titel op de VAM-berg in Wijster. Dit jaar start hij als favoriet, zeker na zijn knappe zege in de Koppenbergcross. Wat verwacht hij zelf? - NOS

Kort voor de start begon het te regenen in Namen en dat zorgde voor een nerveuze start. Van der Haar was meteen goed weg en kwam met Iserbyt en de Zwitser Kevin Kuhn vooraan boven op de eerste beklimming. Quinten Hermans, afgelopen seizoen nog tweede op de weg in Luik-Bastenaken-Luik, was niet goed weg en moest in de achtervolging. Van der Haar rijdt meteen weg Al in de eerste ronde liet Van der Haar zijn klasse zien door soeverein balancerend over het schuin aflopende deel van het parcours te rijden. Iserbyt verloor wel zijn evenwicht, moest van de fiets en zag de Woudenberger uit het zicht verdwijnen. Bij de eerste passage van de finish (na 2,8 kilometer) lag Van der Haar al 7 seconden voor op eerste achtervolger Michael Vanthourenhout, de winnaar van de Citadelcross vorig jaar.

Glibberen, glijden en vallen Na een foutje van Van der Haar in de tweede ronde wist Vanthourenhout aan te sluiten en ontstond een boeiende tweestrijd. Daarbij ging het niet alleen om wie de sterkste benen had, maar ook wie zijn evenwicht zou kunnen bewaren. Dat bleek in de modder van Namen namelijk een hele opgave, zoals je in de video hieronder kunt zien.

Overeind blijven op het steile en glibberige parcours van het EK veldrijden op de Citadel van Namen is een hele opgave. - NOS

Net over de helft van de wedstrijd sloeg het noodlot echt toe bij Van der Haar, die in een moeilijke afdaling pardoes in een reclamedoek dook. Ineens was het gat met Vanthourenhout gegroeid tot 19 seconden. Aangemoedigd door het massale publiek leek Vanthourenhout ontketend, maar Van der Haar gaf niet op en hield zijn achterstand constant. Voor het podium hoefde Van der Haar niet te vrezen, want nummer drie Sweeck volgde in die fase al op meer dan een minuut. Geen herhaling Koppenberg-scenario In de Koppenbergcross leek Vanthourenhout ook zeker van de zege, maar toen werd hij in extremis bergop toch nog door Van der Haar achterhaald. Maar toen Van der Haar voor de derde keer in de modder belandde, leek het pleit nu wel beslecht. Dat bleek ook zo, want Vanthourenhout behield zijn concentratie, reed onbedreigd naar de zege en mag voor het eerst in zijn loopbaan een jaar lang in een kampioenstrui rijden.

De toptien van het EK wielrennen in Namen. - NOS

"Dit is de mooiste overwinning in mijn carrière", stamelde Vanthourenhout na afloop.

Pieterse pakt beloftentitel en viert dat met wheelie Eerder op de dag zorgde Puck Pieterse voor de derde Nederlandse EK-titel dit weekend. In tegenstelling tot Fem van Empel, zaterdag Europees kampioene bij de elite, kozen wereldkampioene Pieterse en Shirin van Anrooij wel voor de titelstrijd van de beloften. Net als Van Empel eerder was Pieterse op het zware parcours in Namen veel te sterk voor de concurrentie. Ze reed vrijwel de hele koers alleen en eindigde met bijna een minuut voorsprong op de Française Line Burquier. Titelverdedigster Van Anrooij, ging in de laatste ronde nog hard onderuit, maar hield genoeg over voor het brons.

Puck Pieterse komt met een wheelie over de finish bij het EK in Namen. - Orange Pictures