Vanavond op tv: Klimaattop van start • Oekraïners pakken het leven op, zonder licht en warmte

In de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh begint vandaag de 27e VN-klimaattop, met dit keer een grotere rol voor kinderen. Want juist zij zullen vooral te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Nu al worden kwetsbare kinderen disproportioneel geraakt.

Bevrijd, maar een zware winter voor de boeg

Oekraïne vreest een winter met te weinig energie om iedereen warm te kunnen houden. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in de stad Izyum, dat in september werd bevrijd van de Russen. Mensen pakken er het leven weer op, maar met schaarse voorzieningen en een tekort aan water, warmte en licht.