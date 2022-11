Judoka's Ausma en Steenhuis bezorgen Nederland derde en vierde medaille in Bakoe

Natascha Ausma is onderuit gegaan in de finale van het grandslamtoernooi in Bakoe. De judoka, die vorig jaar goud won in Tbilisi, verloor in de klasse tot 78 kilogram van de Italiaanse Alice Bellandi. In dezelfde klasse pakte Guusje Steenhuis brons.

Ausma had tegen Bellandi al snel twee straffen aan de broek. Daarop moest ze meer initiatief nemen, maar dat had geen succes. Met nog 23 seconden op de klok kreeg ze een waza-ari tegen. Steenhuis, al drie keer de beste in Bakoe, won met waza-ari de strijd om het brons van de Française Madeleine Malonga.

De Nederlanders Tigo Renes (-90 kg), Jesper Smink (-90), Simeon Catharina (-100) en Jelle Snippe (+100) waren zondag al snel klaar in Bakoe.

Derde medaille

Met de medailles van Ausma en Steenhuis staat de teller voor de Nederlandse judoploeg op vier. Sanne van Dijke pakte zaterdag goud in de klasse tot 70 kilogram. De winnares van olympisch brons in Tokio won in de finale met ippon van de Belgische Gabriella Willems en pakte zo haar tweede grandslamtitel van het jaar. In juni won Van Dijke al de grandslam in Tbilisi.

In de klasse tot 63 kilo pakte Geke van den Berg in Bakoe het zilver.