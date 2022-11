SCHC en Amsterdam komen niet tot scoren, maar houden schade beperkt

De hockeysters van SCHC en Amsterdam, de twee ploegen die de dans leiden in de hoofdklasse, zijn in speelronde tien opvallend genoeg niet tot scoren gekomen. Omdat er ook geen tegentreffer geïncasseerd hoefde te worden, bleef de schade beperkt.

Koploper SCHC begon met een zegereeks van maar liefst twintig wedstrijden - een clubrecord - aan het thuisduel met Bloemendaal, dat een bescheiden rol speelt in de competitie. Yibbi Jansen had niet ver voor het einde van het duel voor overwinning nummer 21 kunnen zorgen, maar ze faalde bij een toegekende strafbal.

Ook geen treffers in Amsterdamse Bos

Amsterdam kwam in de Bosderby tegen Hurley ook niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. En dat mag opmerkelijk genoemd worden, want bij de voorgaande negentien bezoekjes aan de buren was Amsterdam steevast tot scoren gekomen, gemiddeld drie keer per confrontatie.

Achtervolger Deen Bosch, dat zonder de geblesseerde Frédérique Matla aantrad, deed wél wat er van de ploeg verwacht mocht worden en verpulverde het nog puntloze Klein Zwitserland met 2-6. Maartje Krekelaar zette de toon door in de eerste tien minuten al twee keer te scoren.

Door de zege verkleinde titelhouder Den Bosch de achterstand op Amsterdam tot drie punten. De hoofdstedelingen staan op hun beurt weer op drie punten van koploper SCHC. Pinoké, dat met 3-1 onderuit ging bij Kampong staat vierde op zeven punten van Den Bosch.