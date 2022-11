Nog geen extra maatregelen bij instelling Balkbrug, een medewerker uit ziekenhuis

De Dienst Justitiële Instellingen (DJI) neemt vooralsnog geen extra maatregelen naar aanleiding van de steekpartij, gisteren in het psychiatrisch centrum Veldzicht in Balkbrug.

Dat zegt een woordvoerster van de DJI bij RTV Oost.

Gisteren stak een patiënt van de instelling drie medewerkers neer en doodde daarna zichzelf. Een van de medewerkers overleed, de andere twee raakten gewond. Een van hen heeft het ziekenhuis verlaten en is weer thuis. De tweede gewonde ligt nog in het ziekenhuis. Met die medewerker wordt 'intensief' contact gehouden. Over de identiteit van de slachtoffer en de dader worden geen mededelingen gedaan.

Volgens de woordvoerster is er geen reden om nu al extra maatregelen te nemen in het centrum waar asielzoekers en andere vreemdelingen met complexe psychiatrische problemen verblijven. Ze verwijst naar het onderzoek dat wordt gehouden naar aanleiding van de steekpartij van gisteren. "Zo'n onderzoek leidt altijd tot aanbevelingen", zegt ze. De woordvoerster sluit eventuele maatregelen in de toekomst niet uit.

Voorlopig blijft onduidelijk hoe de patiënt aan een steekwapen kon komen en of de man al eerder grote overlast veroorzaakte in de instelling.

Eerst nadenken

Directeur Hanny van Geffen van de kliniek zei gisteren al dat de komende dagen in het teken staan van nadenken over hoe om te gaan met de gebeurtenissen. "Met de woede, met de teleurstelling. Ik vind het ook niet gepast om daar nu direct een plan voor te hebben liggen. Wij willen eerst laten zien dat we begaan zijn. Dat wij net zo verdrietig zijn. We gaan naar verloop van tijd eens kijken wat voor plan daar onder ligt. Maar dat vind ik veel te koud klinken voor nu."

Binnen Veldzicht hebben zich de afgelopen jaren vaker incidenten voorgedaan. Begin dit jaar stichtte een patiënt die in de kliniek verbleef brand in haar kamer. Die brand werd geblust door personeel. Er zijn ook meldingen van steekpartijen, vorig jaar augustus en in 2019.

Burgemeester Maarten Offinga van de gemeente Hardenberg zegt in een reactie op Twitter dat hij geschokt is door 'het tragische voorval bij Veldzicht'. Eerder al reageerde minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming in soortgelijke bewoordingen.