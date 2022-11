Villa stopt ongeslagen reeks United, Arsenal na zege op Chelsea koploper

Arsenal kon na de eerste helft wijzen op veel meer balbezit dan de thuisploeg en ook op meer schoten op het doel, maar grote kansen waren uitgebleven. Gabriel Jesus was na een half uur nog het dichtst bij een treffer, maar hij kwam een paar centimeters in de hoogte tekort om zijn hoofd goed tegen de voorzet van Gabriel Martinelli te zetten.

Arsenal is de Londense derby tegen Cheslea ongeschonden doorgekomen. De Gunners wonnen op Stamford Bridge met 1-0 en heroverden de koppositie in de Premier League op Manchester City, dat zaterdag op de valreep drie punten overhield aan de thuiswedstrijd tegen Fulham.

Nadat Emiliano Buendia net de bovenhoek had gemist met een poging van afstand, was het wachten op het antwoord van de mannen van Erik ten Hag. Die kwam er pas na een dik halfuur toen achtereenvolgens Alejandro Garnacho met een schot en Cristiano Ronaldo met een kopbal op Villa-doelman Emiliano Martinez stuitten.

Aston Villa, dat twee weken geleden manager Steven Gerrard verving door Emery, beleefde een vliegende start. Al na zeven minuten bleek oud-Ajacied Lisandro Martínez snelheid tekort te komen ten opzichte van Leon Bailey, die met een diagonaal schot de score opende. Een paar minuten later verdubbelde Lucas Digne de marge met een prachtige vrije trap over de United-muur.

Het was niettemin wachten op een doelpunt van Arsenal dat er een paar minuten later al kwam. Een lage hoekschop van Bukayo Saka werd door iedereen gemist en draaide pardoes het doel in. Het extra zetje van Gabriel was overbodig, maar de verdediger kreeg de 0-1 wel op zijn naam.

Dankzij een mazzeltje vond United, met Donny van de Beek in de basis, toch nog voor rust de aansluiting: een schot van Luke Shaw belandde via de heup van Jacob Ramsey achter de kansloze Martínez. Lang hoefde de pechvogel niet te balen, want de tweede helft was nog maar vier minuten oud toen Ramsey de bal na knap voorbereidend werk van Ollie Watkins hard in het dak van het United-doel joeg: 3-1.

Eerste thuiszege sinds 1995

Manchester, dat een maand lang (negen wedstrijden) ongeslagen was gebleven, toonde zich in het restant van de wedstrijd machteloos in de aanval. Alleen Anthony Elanga, die net als Tyrell Malacia halverwege de tweede helft zijn opwachting had mogen maken, was nog dreigend met een kopbal, maar opnieuw stond Martínez in de weg.

Het was voor Aston Villa de eerste thuiszege op Manchester United sinds augustus 1995. Sindsdien werd er op eigen veld acht keer gelijkgespeeld en maar liefst vijftien keer verloren.