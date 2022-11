Arsenal is Chelsea de baas in Londense derby en herovert koppositie

Arsenal is de Londense derby tegen Cheslea ongeschonden doorgekomen. De Gunners wonnen op Stamford Bridge met 1-0 en heroverden de koppositie in de Premier League op Manchester City, dat zaterdag op de valreep drie punten overhield aan de thuiswedstrijd tegen Fulham.

Arsenal kon na de eerste helft wijzen op veel meer balbezit dan de thuisploeg en ook op meer schoten op het doel, maar grote kansen waren uitgebleven. Gabriel Jesus was na een half uur nog het dichtst bij een treffer, maar hij kwam een paar centimeters in de hoogte tekort om zijn hoofd goed tegen de voorzet van Gabriel Martinelli te zetten.

Indraaiende hoekschop

Na rust dacht Martinelli zelf koppend gevaarlijk te kunnen worden. De voorzet van Martin Odegaard werd echter vlak voor zijn neus weggeplukt door ploeggenoot Thomas Partey, die hetzelfde van plan was, maar minder goed gepositioneerd stond.

Het was niettemin wachten op een doelpunt van Arsenal dat er een paar minuten later al kwam. Een lage hoekschop van Bukayo Saka werd door iedereen gemist en draaide pardoes het doel in. Het extra zetje van Gabriel was overbodig, maar de verdediger kreeg de 0-1 wel op zijn naam.

Chelsea deed in het resterende halfuur nog wel pogingen om iets aan de achterstand te doen, maar het ontbrak de thuisploeg aan vernuft om het de Arsenal-verdediging echt moeilijk te maken.