Bagnaia verovert wereldtitel MotoGP, Fernández wereldkampioen in Moto2

De Italiaan Francesco Bagnaia heeft in Valencia de wereldtitel veroverd in de MotoGP-klasse. De Ducati-coureur werd negende in de slotrace en dat volstond om Fabio Quartararo te onttronen.

De Fransman had nog een minieme kans om zijn wereldtitel te prolongeren. Hij had moeten winnen en Bagnaia mocht dan niet in de top-13 finishen. Quartararo leek zeven races voor het einde hard op weg om weer kampioen te worden, maar scoorde nog slechts 48 punten, terwijl Bagnaia er nog 109 verzamelde.

De 25-jarige Bagnaia, in 2018 kampioen in de Moto2, was in 2022 in zeven grands prix de beste. Hij schreef al 21 races op zijn naam en boekte zijn eerste GP-zege in 2016 tijdens de TT van Assen.

Hij is de eerste Italiaanse wereldkampioen in de MotoGP sinds Valentino Rossi in 2009. Ook voor Ducati was het lang geleden dat het een wereldtitel kon bijschrijven. Sinds 2007, toen Casey Stoner het WK-klassement won, was het niet meer voorgekomen.

Moto2-titel voor Fernández

In de Moto2-klasse ging de wereldtitel naar de Spanjaard Augusto Fernández. De KTM-coureur zag in de laatste grand prix van het seizoen zijn enige overgebleven concurrent Ai Ogura crashen.