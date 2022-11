Net geen brons voor Nederlandse waterpolosters in World League

De Nederlandse waterpolosters zijn bij de World League-finale op Tenerife als vierde geëindigd. Oranje verloor de troostfinale van de Verenigde Staten, dat na een 11-11 gelijkspel beter was in het nemen van strafworpen: 5-4.

De Amerikanen zijn wereld- en olympisch kampioen en waren eerder dit toernooi Nederland al met 9-6 de baas. Oranje, dat sinds 2013 steevast zijn meerdere moet erkennen in de VS, knokte zich ditmaal knap van 4-7 naar 7-7 en van 7-9 naar 10-9, maar bij de strafworpen miste Marit van der Weijden.

De finale gaat later vandaag tussen het gastland Spanje en Hongarije. Spanje had in de halve eindstrijd afgerekend met Oranje en Hongarije verraste de VS.