Willem II-keeper Ruiter hoopt Differdange te vergeten in EL-duel met Progrès

Doelman Robbin Ruiter moest in het eerste eredivisieduel met sc Heerenveen twee keer vissen - ANP

Willem II maakt zich op voor de eerste Europese voetbalwedstrijd in vijftien jaar. De Tilburgers treffen om 18.30 uur in de tweede voorronde van de Europa League FC Progrès Niederkorn. Een team vol semiprofs uit Luxemburg, dat moet toch wel te doen zijn? Op papier misschien wel, maar 'waken voor onderschatting' is deze week het devies in Tilburg. En dat weet vooral doelman Robbin Ruiter: hij stond zeven jaar geleden onder de lat bij FC Utrecht toen die ploeg in de voorronde van de Europa League werd uitgeschakeld door het Luxemburgse FC Differdange 03.

Het duel tussen FC Progrès Niederkorn en Willem II gaat over slechts één wedstrijd. De aftrap in Luxemburg is om 18.30 uur.

"Het was een niet al te best resultaat", zegt de huidige Willem II-goalie met het nodige understatement. "Maar zulke dingen gebeuren. Of het nu een club uit Luxemburg is of uit Gibraltar, er zijn zoveel landen waar we de clubs eigenlijk niet van kennen. En dan wordt er al snel een beetje lacherig over gedaan." Luxemburgse tegenstanders In de Europese historie trof een Nederlandse club acht keer op een ploeg uit Luxemburg. Zeven keer ging de Nederlandse ploeg door. De zege van Ajax op Red Boys Differdange in 1984 (14-0 in De Meer na een 0-0 in de uitwedstrijd) kunnen veel mensen zich nog herinneren. De laatste overwinning op een Luxemburgse club was 27 jaar geleden, toen Feyenoord met 5-2 van Spora Luxemburg won.

Zo moet het dus niet: Differdange-speler Yannick Bastos maakt in 2012 de 3-3, FC Utrecht is uitgeschakeld - ANP

Maar sinds het echec van Utrecht in 2013 (1-2 uit, 3-3 thuis) wil Ruiter niet al te lacherig meer doen. "Het is allemaal niet zo makkelijk. Je weet dat het semiprofs zijn, maar je weet ook dat die jongens er extra op gebrand zullen zijn. We moeten echt vol aan de bak." Toch zijn er tal van clichés van toepassing op FC Progrès Niederkorn. Tien van de selectiespelers hebben een baan naast het voetbal en de aanvoerder - inmiddels getransfereerd - maaide vorig seizoen nog het veld in het Stade Jos Haupert, dat een capaciteit heeft van 2.800 toeschouwers.

Bekende namen kent Progrès Niederkorn dan ook niet. De enige speler met een grote voetbalnaam, spits Gullit Ramos, maakte juist afgelopen zomer een transfer naar FC Marisca Mersch, op het tweede niveau in Luxemburg.

Koster verbaasd over Progrès Het zijn verhalen die ook in Tilburg doorsijpelen, maar volgens Willem II-trainer Adrie Koster doet dat niets af aan de kwaliteit van de ploeg. Hij keek naar eigen zeggen met verbazing naar de wedstrijd van Progrès in de eerste voorronde van de Europa League, met een 3-0 zege op het Montenegrijnse Zeta. "Ze hebben die wedstrijd met heel goed voetbal gewonnen, ze maken echt een heel goede indruk", aldus Koster. "Veel snelheid, veel beweging in de ploeg en goed in de omschakeling. Ze hebben mij in positieve zin verrast en zijn zeker niet te onderschatten."

Om nog maar wat feiten te noemen als vaccin tegen onderschatting: Progrès verloor slechts twee van zijn laatste vijftien wedstrijden in alle competities. Van de laatste zes Europese thuiswedstrijden ging er slechts één verloren. Twee seizoenen geleden schakelde Progrès in de voorronde Rangers FC uit. De Schotten zijn een mogelijke tegenstander in de volgende ronde. "Het zijn weliswaar semiprofs, maar ze zullen er vol voor gaan", weet Koster. "Ook voor hen is het een ideaal moment om zich op dit toneel te tonen."

'Het leeft enorm' Maar dat laatste geldt natuurlijk ook voor Willem II, dat in 2005 zijn laatste Europese wedstrijd speelde. Toen werden de Tilburgers in de eerste ronde van het UEFA Cup-toernooi uitgeschakeld door AS Monaco. "Het leeft enorm in Tilburg en bij de club", vertelt doelman Ruiter. "Het is iets speciaals, zeker voor Willem II. We willen het Europese toernooi graag een vervolg geven, zodat we ook nog thuiswedstrijden kunnen spelen."

Gemotiveerd hoeven de spelers dan ook niet te worden, ook niet in deze vreemde coronatijd. "De meeste spelers hebben geen Europese ervaring en hebben dus weinig inspiratie nodig", aldus Koster. "Dat roepen ze vanzelf wel op, want dit is natuurlijk uniek." Tegenvallende loting De selectie had zich twee weken geleden dan ook verheugd op de loting, maar die viel nogal tegen. "We zaten allemaal klaar en dan komen er twee cijfertjes uitrollen en dan is het in de computer allemaal al geregeld", vertelt Koster. "Het was gebeurd voor we er erg in hadden." Ruiter vult aan: "We hebben er wel om moeten lachen." De hoop in Tilburg is dat er ook vanavond na het duel met de Luxemburgers nog kan worden gelachen. Al was het maar omdat Ruiter dan misschien van zijn Differdange-complex afkomt. "Als het goed gaat, hebben we het daar niet meer over", lacht de keeper. "Maar als het fout gaat, hebben we het over vijf jaar misschien nog steeds over Progrès." Aan de vooravond van het seizoen maakten we deze reportage over Willem II. Voor het eerst in vijftien jaar speelt de Tilburgse club weer Europees voetbal.