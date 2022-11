Politie pakt doelwit 'vergisontvoering' op in Alblasserdam

De politie heeft in Alblasserdam een zakenman opgepakt die vorig jaar in beeld kwam als het beoogde doelwit van een 'vergisontvoering' in het Noord-Hollandse dorp Cruquius. Het gaat om de nu 60-jarige Alex R. Hij werd door zwaarbewapende politiemensen uit de woning van zijn vriendin gehaald. Op hetzelfde tijdstip hield de politie in Tholen (Zeeland) de zakenpartner van R. en diens zoon aan.

De directe aanleiding voor de aanhouding van de drie mannen is niet helemaal duidelijk. Volgens Rijnmond nam de politie ook een aantal computers en een dure auto met een Zwitsers kenteken mee.

De naam van R. werd al genoemd toen op 5 augustus vorig jaar in Cruquius de 56-jarige André V. uit Hoofddorp met veel geweld in een auto werd gesleurd en vijf dagen spoorloos was. Toen zijn ontvoerders erachter kwamen dat ze de verkeerde te pakken hadden, werd de gewonde V. uit een auto gezet in een woonwijk in Delft. Hij vroeg bij het eerste huis dat hij tegenkwam om hulp. Voor de 'vergisontvoering' staan nu zes verdachten uit onder meer Dordrecht, Zwijndrecht en Rotterdam terecht.

Explosieven en beschietingen

De zaak stond al snel bekend als de 'vergisontvoering' omdat justitie vermoedt dat Alex R. het eigenlijke doelwit van de ontvoerders was. Die werd kort na de 'vergisontvoering' alsnog op de korrel genomen. Dat ging gepaard met onder meer met het plaatsen van explosieven, beschietingen en dreigbrieven bij huizen en bedrijven in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, en later ook in Zeeland. De panden werden vanwege herhalingsgevaar een tijd gesloten op last van de betrokken burgemeesters.

De zaak draait naar verluidt om de onderschepping van 1899 kilo cocaïne uit Ecuador in de haven van Antwerpen. Uit het onderzoek naar de opgepakte zes verdachten blijkt volgens justitie dat ze, vlak voor ze het slachtoffer in Cruquius meenamen, bivakmutsen en auto's ronselden, geld betaalden voor een huurpand en verkenningen deden rondom de Hoofddorper.

Hoewel tot nu toe onduidelijk is welke rol zakenman Alex R en zijn zakenpartner in Tholen precies spelen, zouden er sterke aanwijzingen zijn dat het gaat om drugs(handel) en/of witwassen. Justitie wil dat bevestigen noch ontkennen. De drie mannen zitten in beperking vast.