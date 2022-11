FC Utrecht buigt achterstand tegen Groningen om in sterke tweede helft

Dat was ook in de openingsfase in Utrecht het geval. Via de sierlijke middenvelder Luca Valente voetbalden de Groningers meermaals door de verdediging heen. Het leverde twee kansen op voor spits Ricardo Pepi.

Pas na een minuut of twintig kwam de thuisploeg wat tot leven. De weg naar voren werd vaker gevonden en Anastasios Douvikas was meerdere malen dicht bij een doelpunt. De Griek toonde zich echter onrustig in het afronden, zeker toen hij in de 34ste minuut de bal bij de tweede paal voor het inschieten had.

Juist in de fase waarin Utrecht het initiatief had, sloeg FC Groningen toe. Een matig schot van Pepi werd door de oplettende schaduwspits Florian Krüger binnen getikt. Over de hele eerste helft was die voorsprong niet onterecht.