Ajax-vrouwen bezorgen Feyenoord eerste nederlaag van het seizoen

Ajax heeft Feyenoord de eerste nederlaag bezorgd in de vrouwen eredivisie. Het werd in Rotterdam 0-4 en daarmee heeft Ajax ook de koppositie overgenomen van FC Twente, dat zaterdag met 4-0 te sterk was voor Telstar.

Feyenoord liep twee weken geleden door een 0-0 gelijkspel tegen PEC Zwolle al tegen het eerste puntenverlies van het seizoen aan en staat nu vierde, achter Ajax, Twente en Fortuna Sittard.

Sfeervol Varkenoord

Op een regenachtige middag was Varkenoord volgestroomd met Feyenoord-supporters. Zij kregen een spannende eerste helft voorgeschoteld tussen twee ploegen die in de eredivisie nog geen nederlaag hadden geleden dit seizoen.