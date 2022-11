Go Sharing haalt scooters uit groot deel van het land weg

Go Sharing, een van de grootste aanbieders van deelscooters in Nederland, trekt zich terug uit 32 van de 45 Nederlandse steden en dorpen waar het bedrijf actief is.

"We zien vooral dat het gebruik gewoon heel erg laag is in een aantal gemeenten. We kunnen daar de operatie niet onderhouden", aldus een woordvoerder van het bedrijf bij NH Nieuws.

Van de 45 gemeentes waar de elektrische scooters nu staan, blijven er straks dertien over: Eindhoven, Tilburg, Den Haag, Breda, Delft, Almere, Den Bosch, Schiedam, Haarlem, Leeuwarden, Dordrecht, Groningen en Rotterdam.

Mobiliteitsalternatief

Go Sharing ging in 2019 van start met de deelscooters, in hun eigen woorden een alternatief voor de auto en een aanvulling op het openbaar vervoer.

April vorig jaar stak een investeerder nog 50 miljoen euro in het bedrijf. Maar nu, net geen anderhalf jaar later, is het bedrijf er (nog) niet in geslaagd winst te maken met de deelscooters. Op zijn website wijst Go Sharing op de onzekerheden in de markt, waardoor investeerders voorzichtiger zijn. "Daarom hebben wij besloten om eerst te focussen op het rendabel krijgen van ons systeem."

Strooiscooters

Eerder regende het klachten over de deelscooters. Het aantal scooters in Tilburg bijvoorbeeld werd begin deze zomer door de gemeente bijna gehalveerd (van 400 naar 250), nadat er meer dan duizend klachten waren binnengekomen. De elektrische scooters werden achtergelaten op opritten of op de stoep waar ze de doorgang belemmerden. Soms werden ze in brand gestoken of eindigden in een boodschappenkarretje.

In Alkmaar is er een speciaal Instagramaccount Strooiscooters072 waarop buurtbewoners laten zien dat veel deelscooters op hun zijkant in het gras of in de sloot worden achtergelaten.

Overal beschikbaar

Alkmaar is een van de plekken waar de deelscooters verdwijnen. De elektrische snorfietsen worden herverdeeld over de steden waar het bedrijf actief blijft, Wie nog een tegoed op de app heeft staan, kan dit blijven gebruiken tot de scooters uit de stad zijn vertrokken of in de dertien steden waar de deelscooters te huur blijven.

Concurrent Felyx, ook een Nederlands deelscooterbedrijf, is van oudsher alleen actief in de drie grote steden en in Groningen.