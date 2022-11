Alle opgepakte klimaatactivisten rond actie op privéjetterrein Schiphol vrij

Het blokkeren van de werkprocessen, het zich onbevoegd op beveiligd gebied begeven en het zichzelf en anderen in gevaar brengen, vallen niet onder de WOM, zijn niet acceptabel en zeker niet in een veiligheidsrisico gebied als Schiphol.

Volgens een woordvoerder van Greenpeace probeerden meer dan 500 actievoerders de privéjets tegen te houden. Sommigen fietsten over het terrein. Een paar uur na het begin van de actie besloten politie en marechaussee in te grijpen.

Greenpeace had eerder al bekendgemaakt dat er een "verstorende actie" zou komen. Privéjets waren doelwit vanwege de vervuiling die ze veroorzaken.

De EBAA, de Europese branchevereniging van de zakelijke vluchtsector, reageerde verbolgen op het protest. De vereniging stelde gisteren dat een medische vlucht moest uitwijken vanwege de actie. De piloot besloot, met een patiënt aan boord, vanwege de vele mensen op het platform uit te wijken. "Hij kon anders de veiligheid niet garanderen", zei een EBAA-woordvoerder.

Extinction Rebellion en Greenpeace Nederland zeiden in een reactie dat er geen inkomende vluchten waren geblokkeerd: "We hebben gedurende deze dag nauw contact gehad met de autoriteiten, zodat we ruimte kunnen maken voor noodzakelijke vluchten. Wij betreuren het dat deze vlucht zou zijn omgeleid. Dat was omwille van onze actie niet nodig."

Schiphol bevestigde het verhaal van de activisten.