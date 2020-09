Renners kijken uit naar slotklim Col de la Loze: 'Zwaar, maar ook supermooi'

Dumoulin, negende in het algemeen klassement, heeft de slotklim van vandaag goed verkend, maar kende het gebied al uit zijn jeugd. "Ik heb daar vroeger vaak geskied. Supermooi, ze hebben gewoon een geitenpad midden over de skipiste gelegd. Ik hou er wel van. Ik vond hem op de training echt fantastisch."

"De aankomst van vandaag is de zwaarste van deze ronde." Volgens Tom Dumoulin kunnen de favorieten zich niet meer verschuilen in de zeventiende etappe van de Tour de France. "Het wordt een hele eerlijke wedstrijd."

Nooit eerder kon de Col de la Loze beklommen worden, omdat de top niet begaanbaar was voor de hele Tourkaravaan. Pas sinds juni 2019 is het mogelijk om tot de top te komen.

Tijdens de etappe zal Dumoulin niet kunnen genieten van het uitzicht, maar tijdens de verkenning heeft hij dat wel gedaan. "De uitzichten zijn waanzinnig, maar daar ga ik tijdens de koers niet mee bezig zijn. Ik heb flink wat foto's gemaakt toen ik daar aan het verkennen was."

"Maar het wordt echt heel lang afzien", omschrijft de schaduwkopman van Jumbo-Visma de berg van de buitencategorie. "Hij is heel onregelmatig. Er zitten stukken van twintig procent tussen, gevolgd door vlakke stukken. Echt een geitenpad dus, maar wel heel mooi geasfalteerd."

Ook voor voormalig skispringer Roglic ligt de finish van vandaag in bekend gebied. "De Col de la Loze ligt dicht bij de skischans van Courchevel", zegt de Sloveense geletruidrager lachend.

Voordeel heeft Roglic daar echter niet van. Hij bindt vandaag namelijk niet de ski's onder, maar stapt gewoon weer op de fiets. "Dit is zonder twijfel de koninginnenrit van deze Tour. Het wordt heel zwaar. Ik hoop dat ik de benen heb."

Goede benen nodig

Tadej Pogacar, de naaste belager van Roglic, heeft ter voorbereiding op de zeventiende etappe één keer op de Col de la Loze getraind. "Iedereen die deze berg ooit eens op is gereden, weet hoe zwaar de klim is. Ook als je rustig naar boven wilt rijden, is het zeker geen makkelijke klim."

"Het zal moed vergen om aan te vallen", voorspelt de jonge landgenoot van geletruidrager Roglic. "Je hebt goede benen nodig om deze berg te beklimmen."

Het wordt volgens de renners dus een zware dag, maar Dumoulin verwacht ook donderdag nog een pittige rit. "De achttiende etappe is misschien nog wel zwaarder dan die van vandaag."

Bekijk hier de etappekaarten van de zeventiende en achttiende rit: