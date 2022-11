Benítez voelt zich op zijn plek bij PSV: 'Eredivisie is sterk en competitief'

Het seizoen van PSV verloopt tot nu toe wisselvallig. Na het mislopen van Champions League-voetbal - en een enorme flater van Benítez tegen Rangers FC - herpakten de Eindhovenaren zich in de Europa League en versloegen ze Arsenal in Eindhoven.

Hoewel Benítez volgens Argentijnse media niet in de voorselectie voor het WK zit, is dat nog niet bevestigd. Wordt het een WK met Messi & co of 'gewoon' vakantie? "De droom om op het WK te spelen is er zeker. Ik moet het op het veld laten zien, zodat de coach me hopelijk nog selecteert."

Benítez: "Het doel is om zo lang mogelijk in Europa actief te blijven, daar hechten we waarde aan. Die blunder was een enorme fout. We hebben het geanalyseerd en je leert ervan. Daarna is het klaar en denk je er niet meer aan. Als je als keeper een fout maakt, is het in 99 procent van de gevallen een goal."

Het weer in Noord-Brabant is wat kameleontisch, zoals het voorlopige seizoen van PSV. Hier en daar een felle zonnestraal, die zich dan weer verschuilt achter een wolk. De weg naar het volgende lichtpunt loopt naar Amsterdam, waar Benítez eind juli drie doelpunten incasseerde, maar wel zijn eerste prijs in Nederland veroverde: de Johan Cruijff Schaal.