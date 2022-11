Twee weken na dodelijk bootongeluk lichaam gevonden op strand Terschelling

Rond 7 uur vanochtend ontvingen wij een melding dat er nabij het Groene Strand op #Terschelling het lichaam van een overleden persoon was aangetroffen. De politie is ter plaatse gegaan en we doen momenteel onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer.

De twee mensen die worden vermist zijn een 49-jarige man en een kind van 12. Door de botsing kwamen vier mensen om het leven. De lichamen van twee slachtoffers, mannen van 46 en 57, werden al snel gevonden.

Er is sinds het ongeval uitgebreid gezocht naar de lichamen van de vermisten. De verschillende stromingen en de wisselvalligheid van het water bemoeilijken de zoektocht.

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De watertaxi en de veerboot wilden elkaar in alle vroegte, in het donker, passeren in een smalle vaargeul. Kort daarvoor hadden ze contact over hoe ze dat zouden toen. Toch ging het mis. Hoogstwaarschijnlijk gingen beide vaartuigen te snel. De politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.