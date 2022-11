Tennisster Garcia halvefinaliste bij WTA Finals na thriller tegen Kasatkina

Carolina Garcia heeft in Fort Worth de halve eindstrijd van de WTA Finals bereikt. De Française rekende in haar laatste pouleduel in een fraai gevecht met 4-6, 6-1,7-6 (5) af met de Russin Daria Kasatkina.

Garcia en Kasatkina bepaalden in een onderling duel wie het laatste ticket voor de halve finales kreeg. Kasatkina pakte na een 4-2 achterstand de eerste set. De Russin won dit seizoen alle 29 partijen waarin ze op een 1-0 voorsprong kwam, maar deze keer ging het toch mis.

Op 4-4 in de derde set overleefde ze in een dertien minuten durende game (met daarin vier dubbele fouten) zes breakpoints, maar in de tiebreak boog ze alsnog. In de halve finale treft Garcia Maria Sakkari. De Griekse eindigde in de andere poule als eerste door al haar partijen in twee sets te winnen.

Swiatek tegen Sabalenka

In de andere halve finale speelt Iga Swiatek tegen Aryna Sabalenka uit Belarus. De Poolse nummer een van de wereld won net als Sakkari in de groepsfase al haar partijen op overtuigende wijze.

Swiatek gunde de Amerikaanse Coco Gauff zaterdag slechts drie games: 6-3, 6-0. In totaal verloor de 21-jarige Poolse in haar drie groepswedstrijden slechts dertien games. Dat is het laagste aantal sinds de Belgische Justine Henin in 2007 (elf). Swiatek won dit jaar al acht toernooien, waaronder Roland Garros en de US Open.