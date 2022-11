Opnieuw walrus op de Nederlands kust

Op het strand bij het Noord-Hollandse Petten is vannacht korte tijd een walrus gezien. Volgens deskundigen van het Zeehondencentrum Pieterburen gaat het gezien de lange slagtanden waarschijnlijk om een jongvolwassen mannetje.

Sander van Dijk, zeehondenwachter uit Pieterburen, heeft het dier vannacht samen met collega's gezien. "We gingen kijken hoe hij bewoog en of alles goed met hem was", aldus van Dijk bij NH Nieuws. Volgens hem is de walrus, die de naam Thor heeft gekregen, in goede conditie. Na zijn bliksembezoek aan het strand zwom het dier terug de zee in.

Van Dijk vraagt strandgangers die de walrus zien om dat direct te melden en op afstand te blijven. "Let op en geef hem rust", aldus de zeehondenwachter.

Freya zwierf maanden door Waddenzee

Meestal verblijven walrussen op het drijfijs in de Poolzee. Het komt voor dat ze in de herfst en winter zuidwaarts trekken om het pakijs te vermijden. Maar het is zeldzaam dat ze in Nederland terechtkomen. Vorige zomer dook hier een vrouwtje op, onder meer bij Schiermonnikoog, op de kade bij Harlingen en bij een vaartuig van de Koninklijke Marine in Den Helder. Het dier werd Freya genoemd. Zij zwierf maandenlang door de Waddenzee en kwam daarna via Schotland uit in Noorwegen. Daar werd de walrus op 14 augustus 2022 op last van de autoriteiten doodgeschoten.

Het probleem was dat Freya in de haven van Oslo teveel bekijks trok. Volgens de Havendienst hielden de mensen niet genoeg afstand, zou het dier gestresst kunnen raken en daardoor mensen kunnen aanvallen.

Het is nog niet duidelijk waarom walrussen de laatste jaren soms naar het zuiden trekken. In dezelfde periode dat Freya in de Waddenzee zwom, was er ook een walrus in de zee bij Ierland. En nu zwemt er dus weer een soortgenoot in de Noordzee. "De afgelopen twintig jaar zijn er geen walrussen gezien in Nederland en Europa en afgelopen jaar duiken er opeens drie op. Er is iets aan de hand", zegt Van Dijk.