Zweden neemt afstand van Koerdische militie, op weg naar NAVO-lidmaatschap

De nieuwe Zweedse regering neemt afstand van de Koerdische YPG-militie. Daarmee hoopt het land de goedkeuring van Turkije te krijgen voor toetreding tot de NAVO.

De YPG-militie en de politieke organisatie PYD zijn opgericht door Syrische Koerden. De militie is jarenlang gesteund in de strijd tegen Islamitische Staat door Zweden, maar ook door NAVO-landen. Turkije ziet de groepering echter als een vertakking van de Koerdische PKK, die door Turkije, de VS en de EU is aangemerkt als een terroristische organisatie. De regering in Ankara heeft gewaarschuwd de Zweedse toetreding tot de NAVO te blokkeren als de steun aan de YPG-militie en de PYD niet zou stoppen.