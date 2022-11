Tadic heeft geen moeite met kritiek: 'Compliment als mensen me een klootzak vinden'

Aan de vooravond van de eredivisietopper Ajax - PSV (zondag, 16.45 uur) lacht Tadic zijn tanden bloot. "Het is logisch dat er spanning is. Dat zal zondag ook zo zijn en dat is ook leuk."

Het is de stem van Denzel Dumfries, geen stemmetjes in zijn hoofd. De Serviër twijfelt nooit, zo lijkt het. Als hij de strafschop koeltjes binnen knalt, rent hij naar Dumfries en haalt hij zijn gram; in niet al te fraaie bewoordingen. "Niemand noemt mij een pussy."

Eindhoven, zondag 28 februari 2021. In de laatste minuut van PSV - Ajax staat Dusan Tadic klaar voor een strafschop die de Amsterdammers de landstitel kan opleveren. "Je bent geen leider", klinkt het in zijn oren. "Je gaat missen. Je bent een pussy."

De wedstrijd tussen Ajax en PSV begint zondag om 16.45 uur en is live te volgen via een liveblog op NOS.nl, Teletekst en NPO Radio 1. Een korte samenvatting van de wedstrijd is vlak na het laatste fluitsignaal te zien op op NOS.nl. Een uitgebreide samenvatting van het duel is vanaf 19.00 uur te zien op NPO 1.

Tadic is toe aan zijn 22ste confrontatie met PSV: vier in het shirt van FC Groningen, vier met FC Twente en de rest met Ajax. Zijn eerste topper als aanvoerder van Ajax, in 2018, verloor hij met 3-0, maar sindsdien is Tadic in eredivisieverband ongeslagen tegen de Eindhovenaren. Als dat zondag ook lukt, gaat Ajax met een riante voorsprong de winterstop in.

Dat is één manier om het te bekijken. Je kunt het ook op een andere manier benaderen. Dat PSV afgelopen seizoen de beker won ten koste van Ajax, bijvoorbeeld. Of dat PSV de Amsterdammers al twee jaar op rij alle hoeken van de eigen Johan Cruijff Arena heeft laten zien in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Roofoverval

Twee dagen voor de 5-3 vernedering door PSV in de seizoensopening werd Tadic, gekleed in chic kostuum na een etentje met zijn echtgenote, bij zijn huis opgewacht door twee mannen met motorhelmen. "Ik was heel verbaasd. Er waren twee mannen, we hebben een beetje gerend en gevochten. Hit and run, zeg maar..."

Met verslaggever Joep Schreuder speelde Tadic de situatie van de mislukte roofoverval na op het voetbalveld van De Toekomst: