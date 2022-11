Passagiersvliegtuig neergestort in Victoriameer, drie doden

Het vliegtuig is niet ver van de kust in het water beland. Het leger assisteert bij de berging van het toestel. - NOS

Het vliegtuig was in de ochtend vertrokken uit Dar es Salaam en stortte neer door de slechte weersomstandigheden, zei een politiecommandant van de provincie Kagera tegen journalisten. "Toen het vliegtuig op ongeveer 100 meter hoogte was, kreeg de piloot te maken met problemen en slecht weer. Het regende en het vliegtuig stortte in het water." Of het vliegtuig mogelijk ook technische problemen had, is onbekend.

Bukoba Airport ligt aan de oevers van het Victoriameer, het grootste meer van Afrika. De luchtvaartmaatschappij Precision Air is voor 49 procent in handen van Kenya Airways. De resterende 51 procent is in bezit van een lokale zakenman.