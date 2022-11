Ooit wil De Graaf schitteren in De Kuip, het mooiste stadion volgens haar vader

Je hebt van die momenten waarop veel samenkomt. Dit weekend is zo'n moment voor Feyenoord-verdedigster Esmee de Graaf uit Spakenburg. Ze speelt op zondag met de Rotterdammers tegen Ajax en 'haar' IJsselmeervogels speelde op zaterdag de derby tegen SV Spakenburg (1-1). Uit zelfbescherming ging ze dit weekend niet naar het vissersdorp. "Als IJsselmeervogels had gewonnen, dan wist ik wel weer hoe het af was gelopen. De wedstrijd tegen Ajax is het belangrijkste, dus ik wil geen afleiding."

De Graaf groeide op in het dorp dat op voetbalgebied zwaar verdeeld is. Ze begon in de jeugd van IJsselmeervogels en is dus een 'rooie'. Sinds afgelopen zomer speelt ze in het rood-witte shirt van Feyenoord. Haar droomclub. "Mijn vader had vroeger een viszaak in Rotterdam-Zuid en daardoor kwamen we ook samen vaak langs De Kuip. Het mooiste stadion van Nederland, vond mijn vader. En dus vond ik dat ook." Met die ritjes langs het stadion van Feyenoord werd de liefde voor de club van vader op dochter overgedragen. "Sinds die tijd wist ik dat ik ooit voor Feyenoord wilde voetballen."

Sinds dit seizoen is het dus zover. Na vier jaar in Engeland te hebben gespeeld, twee jaar voor West Ham United en daarna twee jaar voor Leicester City, wilde ze terug naar Nederland. "Ik ben een familiemens. Even spontaan op bezoek voor een bakje koffie, dat miste ik." "Ook is mijn vader ernstig ziek geweest. Het is maar een uurtje vliegen tussen Nederland en Engeland, maar toch wilde ik graag dichter bij familie zijn." De zaakwaarnemer van De Graaf wist dat ze voor Feyenoord is en bracht haar in contact met de Rotterdammers. Die konden wel iemand gebruiken die drie van de vier seizoenen op het hoogste Engelse niveau had gespeeld.

Oranje geen hoofddoel In 2018 speelde De Graaf haar eerste en enige interland voor Nederland. Of daar nog een tweede bijkomt? "Het is niet mijn hoofddoel. Ik zie het wel. Ik blijf een nuchtere Spakenburger. Al zal ik geen nee zeggen, als ik word gebeld", knipoogt ze.

De eenmalig international gaf haar bestaan als fullprof op - in Nederland is De Graaf ook gymlerares - en miste tot nu toe geen enkele minuut. Al is de 25-jarige rechtsback, die in Nederland ook voor PEC Zwolle speelde, nog niet helemaal tevreden over het voetballende gedeelte. "De resultaten zijn goed, maar het veldspel moet nog beter worden." Desalniettemin overheerst de trots over het spelen in het Feyenoord-shirt. "Laat duidelijk zijn dat ik een prachtige tijd heb gehad in Engeland. Ik heb gespeeld in grote stadions. Zo speelden we een wedstrijd in het vernieuwde stadion van Tottenham Hotspur. Alles was perfect geregeld in Engeland. Maar het spelen voor Feyenoord is toch ook wel echt bijzonder."

In mei van dit jaar werd Feyenoord - Ajax wel in De Kuip gespeeld - ANP

Hoewel de Graaf ervaringsdeskundige is op het gebied van spelen in grote stadions, ontbreekt er nog wel één op haar lijstje: De Kuip. Ook tegen Ajax zal ze niet op het voor haar 'heilige gras' staan. De wedstrijd wordt op trainingscomplex Varkenoord gespeeld. "Dat is misschien wel beter, om eerlijk te zijn. We krijgen De Kuip nog niet vol. Varkenoord is wat compacter en dat is goed voor de sfeer. De fans gaan er daar ook een gekkenhuis van maken." De Kuip ziet ze overigens vaak genoeg. Ze heeft van de club twee seizoenkaarten gekregen voor wedstrijden van de mannen. Ze gaat regelmatig met haar vader, die inmiddels volledig genezen is. "Net als vroeger."