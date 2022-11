Houston Astros verslaat Phillies in World Series en pakt tweede MLB-titel

Houston Astros heeft zijn tweede MLB-titel gewonnen. De kampioen van 2017 won thuis met 4-1 van Philadelphia Phillies en bracht de stand in de World Series op 4-2. Houston is na de Boston Red Sox (2013) de eerste ploeg die de titel op eigen veld pakt.

Alle punten in het zesde duel werden in de zesde inning gemaakt. Yordan Alvarez eiste de hoofdrol voor zich op. Met een homerun hielp hij niet alleen zichzelf, maar ook teamgenoten José Altuve en Jeremy Peña de thuisplaat over.

De 1-0 achterstand, na een homerun van Kyle Schwarber, was daarmee ongedaan gemaakt. Christian Vázquez zag na z'n één honkslag Alex Bregman het vierde punt pakken. Ryan Pressly maakte het karwei af met zijn vangbal in de laatste inning.

Sterk jaar

De titel is voor Houston de afsluiting van een goed jaar. Het won 106 wedstrijden in de reguliere competitie en was daarmee na LA Dodgers (111 zeges) het best presterende team. In de play-offs was het te sterk voor Seattle (3-0) en New York Yankees (4-0).

Voor manager Dusty Baker is het zijn eerste kampioenschap. Met zijn 73 jaar is hij de oudste manager ooit die de World Series wint.