Nederland sluit WK cricket af met sensationele zege op Zuid-Afrika

De Nederlandse cricketers hebben het WK T20 afgesloten met een sensationele zege op Zuid-Afrika, dat daardoor een plek in de halve finales misliep.

Stephan Myburgh gaf Oranje een vliegende start aan bat tegen de gerenommeerde bowlers van Zuid-Afrika. Tom Cooper en Colin Ackermann zorgden er vervolgens met meerdere rake klappen voor dat de runs bleven komen. Het totaal van 158 runs was het hoogste van het WK voor Nederland.

Door enkele snelle wickets liepen de Zuid-Afrikanen rap achter de feiten aan en toen Roelof van der Merwe met een briljante vangbal de gevaarlijke David Miller uitving, hing een stunt in de lucht. Enkele overs later was die stunt een feit.

'Blij voor de jongens'

"Dit is weer een nieuwe ervaring", aldus Oranje-aanvoerder Scott Edwards over de zege op de Zuid-Afrikaanse cricketers, die al meerdere keren tot de halve finales van het WK T20 reikten.

"Ik ben gewoon heel blij voor de jongens, het team en de supporters thuis."