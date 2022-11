Wekdienst 6/11: VN-klimaattop van start • Eredivisietopper Ajax - PSV

Goedemorgen! De VN-klimaattop in Sharm-el-Sheikh begint en koploper in de Eredivisie Ajax speelt thuis tegen PSV.

Eerst het weer: er is vandaag veel bewolking. Vooral in de middag is het regenachtig; de meeste buien vallen in het westen. Het wordt ongeveer 12 graden.

Wat heb je gemist?

Bij een brand in een appartementencomplex in New York zijn 38 mensen gewond geraakt. De toestand van twee slachtoffers zou kritiek zijn. Vijf anderen hadden zware verwondingen, meldt nieuwszender CNN.

In de woning in Manhattan waar de brand uitbrak, waren mensen waarschijnlijk bezig met het repareren van fietsen. Het vuur is mogelijk veroorzaakt door een lithiumionbatterij, die wordt gebruikt in elektrische scooters en e-bikes. De brandweer zegt tegen CNN dat in New York dit jaar al zes mensen zijn omgekomen bij branden door dit soort batterijen.