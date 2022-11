Betogers Peru eisen vertrek president Castillo

In verschillende steden in Peru is geprotesteerd tegen de regering van president Pedro Castillo. De betogers eisen dat de linkse Castillo, tegen wiens regering een corruptieonderzoek loopt, vertrekt.

In de hoofdstad Lima trokken betogers naar het regeringsgebouw. Zij droegen Peruaanse vlaggen en borden met anti-regeringsleuzen. Castillo noemde eerder iedereen die tegen zijn regering is "vijanden van het volk".

Hier en daar leidde het protest tot opstootjes tussen demonstranten en de oproerpolitie. Die zette traangas in om de betogers te verspreiden.

Afzettingsprocedures

De socialistische Castillo werd vorig jaar gekozen als president van Peru. De voormalige basisschooldocent en vakbondsleider voerde campagne met de slogan 'geen armoede meer in een rijk land'. Inmiddels is zijn populariteit echter flink gedaald.

Hij overleefde al twee afzettingsprocedures, de laatste in maart. Oppositiepartijen wilden hem toen afzetten wegens "morele onbekwaamheid", maar een voorstel daartoe haalde geen meerderheid.

"We zien dat de regering betrokken is bij corruptie en het congres reageert niet", zei een van de organisatoren van van de protestmars tegen persbureau Reuters.

Eerder dit jaar waren ook al hevige protesten in het Zuid-Amerikaanse land. Die waren vooral gericht tegen de stijgende brandstof- en voedselprijzen. Bij die demonstraties zouden vier doden zijn gevallen.