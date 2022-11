Belgische speleoloog na 24 uur gered uit Franse grot

In het Zuid-Franse departement Herault is een Belgische speleoloog bevrijd uit de grot van Olargues. De reddingsoperatie duurde meer dan 24 uur. Voor de reddingsactie zijn ruim zestig brandweermensen en andere specialisten ingezet.

De 47-jarige Belg daalde vrijdag af in de grot, samen met acht anderen. Verderop in de grot viel hij drie meter naar beneden. Hij brak daarbij onder meer zijn arm.

De hulpdiensten hielden hem warm met een tent en met kleding. De hele tijd had de man contact met een arts. De man is overgebracht naar het ziekenhuis in Montpellier. Over zijn toestand is niets bekend.

De Franse hulpdiensten twitterden verschillende foto's en filmpjes: