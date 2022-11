Abraham na 'ernstige bedreigingen' dit jaar niet meer in actie voor FC Groningen

Paulos Abraham komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor FC Groningen. Naar aanleiding van ernstige dreigementen aan het adres van de aanvaller heeft de club besloten hem vervroegd met vakantie te sturen.

Abraham verscheen deze week negatief in het nieuws, toen RTV Noord berichtte dat de hond van de voetballer een chihuahua zou hebben doodgebeten. FC Groningen was woedend over deze berichtgeving en besloot de nieuwszender te boycotten.

Miljoenenaankoop

De 20-jarige Abraham werd anderhalf jaar geleden met hoge verwachtingen weggeplukt bij het Zweedse AIK, maar de aanvaller bleek de twee miljoen euro die Groningen voor hem neertelde vooralsnog niet waard.

Dit seizoen kwam hij acht keer in actie in de eredivisie, zonder te scoren. Ook vorige jaargang bleef de Zweedse jeugdinternational droogstaan.

FC Groningen meldt vrijdag "dermate ernstige bedreigingen" ontvangen te hebben, dat het de speler om veiligheidsredenen met vakantie heeft gestuurd. De club is op zoek naar andere huisvesting.