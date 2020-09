'Spookvliegveld' Lelystad Airport kostte tot nu toe 214 miljoen euro

Lelystad Airport is klaar voor de eerste bezoekers - Omroep Flevoland

Er is nog geen vliegtuig opgestegen of geland, maar de uitbreiding van vliegveld Lelystad heeft tot nu toe ruim 214 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Flevoland en onderzoeksplatform Follow the Money. Het bedrag omvat alle kosten voor bouwprojecten, infrastructuur, maar ook onderzoeken en ambtelijke ondersteuning van het Rijk, de provincie en de gemeente Lelystad. Lelystad Airport is de laatste jaren op de schop gegaan om grote buurman Schiphol te ontlasten als het gaat om vakantievluchten, maar vanwege de aangescherpte stikstofregels mocht het vliegveld lange tijd niet open. Toen begin dit jaar de coronacrisis uitbrak, kwam het vliegverkeer helemaal stil te liggen, met als gevolg dat er nu een compleet ingericht vliegveld ligt dat alleen gebruikt wordt door lesvliegtuigjes en hobbypiloten. Omroep Flevoland en Follow the Money hebben de afgelopen maanden bij alle betrokken overheden en Royal Schiphol Group gevraagd hoeveel zij tot nu toe aan Lelystad Airport hebben uitgegeven.

Aanleiding voor het onderzoek van Omroep Flevoland en Follow the Money is de zogeheten Flevopitch van november vorig jaar, een project waarbij het publiek een financieel onderwerp kon aandragen dat grondig moest worden uitgezocht door de regionale omroep. Het idee van voormalig KLM-gezagvoerder Ruud Holswilder kreeg de meeste stemmen. "Ik hoor dat er al wel 200 miljoen euro is uitgegeven, maar ik weet niet of het klopt. Want ik kan de cijfers nergens controleren", zei Holswilder.

De onderzoekers van Omroep Flevoland en Follow the Money hebben de uitgaven in drie hoofdonderdelen opgedeeld. Als eerste de investeringen die op en rond de luchthaven zelf zijn gedaan of gepland, ten tweede de kosten van alle onderzoeken die voor de uitbreiding nodig waren en de uren die ambtenaren hieraan hebben besteed en ten derde de kosten voor verbetering van de bereikbaarheid van de luchthaven.

Quote Het opvragen en analyseren van alle cijfers heeft veel tijd gekost. Ook moesten we om opheldering vragen, omdat er geregeld verschillende bedragen voor dezelfde post werden genoemd. Tot op het laatste moment was er met Lelystad Airport discussie over het wel of niet meetellen van bepaalde bedragen. Follow the Money

Uit het onderzoek blijkt dat het meeste geld is gaan zitten in de luchthaven zelf. Royal Schiphol Group heeft als eigenaar voor 90,7 miljoen euro in de luchthaven geïnvesteerd. Zo heeft de nieuwe terminal bijna 19 miljoen gekost en kostte de verlenging van de start- en landingsbaan (van 1250 meter naar 2,7 kilometer) plus een nieuwe taxibaan 32 miljoen euro. Ook werd 15,5 miljoen euro uitgegeven voor verhoging van de verkeerstoren en de uitbreiding van de brandweer met een nieuwe kazerne en twee speciale brandweervoertuigen, de zogeheten crashtenders. Nu al luchtverkeersleiding Ook Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft geïnvesteerd in de luchthaven: bij elkaar voor 26,4 miljoen euro. Hiervan is 7,6 miljoen besteed aan nieuwe apparatuur voor het navigatiesysteem van vliegtuigen, dat vereist is om verkeersvliegtuigen te kunnen ontvangen. De rest ging op aan opleidings- en personeelskosten. Zo is er sinds november vorig jaar op Lelystad Airport luchtverkeersleiding ingevoerd. Op de toren zitten mensen van LVNL. Hoewel er nog geen verkeersvliegtuigen komen, wil minister Cora van Nieuwenhuizen dat de verkeersleiders ervaring opdoen zodat de luchthaven klaar is voor de opening. De verkeersleiders op de toren begeleiden nu uitsluitend de kleine luchtvaart. De kosten daarvan bedragen 365.000 euro per maand. Tot nu toe is hieraan dus 3,6 miljoen euro uitgegeven.

De nieuwe verkeerstoren van Lelystad Airport - Omroep Flevoland

Verder leidt de meermaals uitgestelde opening tot extra kosten. Omdat er vanwege de coronacrisis geen vakantievluchten zijn en er dus geen inkomsten zijn uit landingsgelden en andere heffingen, verdienen de luchthaven en LVNL hun investeringen nog niet terug. Anderzijds wordt er wel weer geld bespaard, omdat er geen kosten zijn voor onderhoud en bewaking. De grafiek hieronder geeft een overzicht van de gemaakte kosten tot nu toe: