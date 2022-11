Ook De Roon kan bij rentree niet voorkomen dat Napoli uitloopt in Serie A

Napoli heeft verder afstand genomen van de concurrentie in de Serie A. De koploper van Italië won de topper op bezoek bij directe achtervolger Atalanta Bergamo (1-2).

Vanuit Nederlands perspectief was de rentree van Oranje-international Marten de Roon een opsteker, de middenvelder is terug na een hamstringblessure en mocht vlak voor tijd invallen. De Roon loste Teun Koopmeiners af, die na zijn gemiste strafschop van vorige week iets was gedaald in de pikorde.

Attractief kwartiertje

Want niet hij, maar Ademola Lookman mocht aanleggen toen Victor Osimhen hands had gemaakt en de bal op de stip ging. Lookman schoot raak, wat een attractief kwartiertje inluidde, met meteen ook het antwoord van Napoli. En opnieuw vertolkte Osimhen een hoofdrol, maar nu in het voordeel van zijn eigen ploeg.

Zelf maakte de Nigeriaan koppend gelijk, waarna hij de 1-2 panklaar legde voor Eljif Elmas.

Atalanta, met ook Hans Hateboer nog binnen de lijnen, joeg met ziel en zaligheid op de gelijkmaker. Maar de lat stond een tweede treffer van Lookman in de weg, waarna ook Rasmus Höjlund nog een grote kans miste.