Heerenveen boekt dankzij prachtgoal Van Ewijk zwaarbevochten zege bij Excelsior

In een wedstrijd die pas na de pauze tot leven kwam, heeft sc Heerenveen een zwaarbevochten 1-0 overwinning geboekt bij Excelsior. Milan van Ewijk werd in de tweede helft met een prachtige goal de matchwinner.

De keepers Andries Noppert van Heerenveen en Stijn van Gassel van Excelsior moesten voor het eerst in actie komen om treffers van respectievelijk Reda Kharchouch en Tibor Halilovic en Van Ewijk te voorkomen.

Die laatste zette Heerenveen even later met een fraai schot alsnog op voorsprong. Na een pass van Pawel Bochniewicz speelde Van Ewijk zich in één keer vrij en schoot hij fraai binnen (0-1).

De 0-2 van Bochniewicz werd vanwege buitenspel van Sven van Beek afgekeurd en de 1-1 van Couhaib Driouech werd geschrapt wegens hands van Kenzo Goudmijn, die later net als ploeggenoot Marouan Azarkan nog een kans miste.