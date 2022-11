Amerikaanse zanger Aaron Carter (34) na bewogen leven overleden

De Amerikaanse popzanger Aaron Carter is op 34-jarige leeftijd overleden. De jongere broer van Backstreet Boys-zanger Nick scoorde op jonge leeftijd hits met onder meer I want candy en Aaron's party. Hij brak in 1997 op 9-jarige leeftijd door met het nummer Crush on you, een cover van het gelijknamige nummer van The Jets uit 1985.

Volgens de entertainmentwebsite TMZ werd Carter dood gevonden in de badkuip in zijn huis in Lancaster in Californië. De politie bevestigt alleen dat er een overleden man is gevonden in de woning. Volgens het management van de zanger wordt de doodsoorzaak nog onderzocht.

Carter trad in de jaren 90 en 00 op in het voorprogramma van de Backstreet Boys en in de Oops! I did it again-tour van Britney Spears. Ook speelde hij kleine rollen in tv-series en films, zoals in Lizzie McGuire. Daarin speelde Hillary Duff de hoofdrol, met wie Carter als tiener ook enige tijd een relatie had.

Bekijk hieronder de officiële video van I want candy uit 2000, een cover van het nummer van The Strangeloves uit de jaren 60: