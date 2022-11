Nederlandse handbalsters beginnen EK met nipte zege op Roemenië

Tot 9-9 hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, waarna Oranje tot twee keer toe profiteerde van het door Roemenië leeg gelaten doel. Bij de eerste treffer deed de naar het doel sprintende Dumanska nog een dappere poging de bal te keren, maar ze kwam daarbij hard in aanraking met de paal en moest zich laten vervangen.

De Nederlandse handbalsters zijn het EK begonnen met een overwinning op Roemenië. Met 29-28 bleef Oranje in het Noord-Macedonische Skopje in de eerste groepswedstrijd net aan de positieve kant van de score.

Nederland ging weer beter spelen, vond makkelijker het doel en sloeg een klein gaatje. Met een voorsprong van 14-12 ging de ploeg van bondscoach Per Johansson, die vanwege paspoortperikelen een dag later in Noord-Macedonië arriveerde, de rust in.

De tweede helft was amper op gang gekomen of de Roemeense sterspeelster Cristina Neagu - 's werelds beste handbalster in 2010, 2015, 2016 en 2018 - had er alweer twee in liggen en de stand gelijkgetrokken.

Maar andermaal wist Nederland, dat wat agressiever verdedigde en erin slaagde de Roemeensen verder van de goal te houden, afstand te nemen en met nog een kwartier voor de boeg stond er een 23-18 voorsprong op het bord.

Spannende slotfase

Dat oogde comfortabel, maar vechtmachine Roemenië was niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven en zeven minuten later was die ruime marge geheel verdwenen. Een spannende slotfase volgde.