Doodzieke schildpad met de post verstuurd, 'dreef in eigen urine'

Een onbekende heeft een schildpad opgestuurd naar de schildpaddenopvang in Harkema. Het dier was volgens de opvang doodziek en nat van de eigen urine.

Volgens Gerard van der Wijk van de Stichting Schildpaddenopvang Nederland wordt er soms een schildpad in een doosje voor de deur van de opvang gezet. Maar dat een dier met de post wordt verzonden, is nog niet eerder gebeurd.

"Dit was wel een onaangename verrassing", zegt Van der Wijk. "De schildpad was in een handdoek gewikkeld, zodat 'ie niet kon bewegen. Het dier was helemaal nat van de urine en zat onder het slijm en snot."

Onbekende verzender

Het lijkt erop dat het dier één dag onderweg is geweest met de post. De geelwangschildpad heeft inmiddels antibiotica gekregen en is door een dierenarts onderzocht.

"Maar dat hij het gaat redden is nog niet zeker", zegt Van der Wijk. "Over een paar dagen gaan we het zien." Een inzamelingsactie om het dier te helpen, heeft inmiddels een paar honderd euro opgeleverd.

Onbekend is wie de schildpad heeft opgestuurd. De opvang roept de afzender op zich te melden. De stichting wil ook via PostNL proberen te achterhalen waar het dier vandaan komt. Het postbedrijf laat weten dat het verboden is om levende dieren met de post te vervoeren.

Volgens PostNL kan de opvang het beste contact opnemen met de politie, om erachter te komen wie de afzender is.