Twitter lanceert abonnementsdienst voor 'blauwe vinkjes'

Gebruikers van Twitter kunnen vanaf vandaag in een aantal landen een abonnement nemen waarmee ze tegen betaling een geverifieerd account krijgen. Zo'n account, dat te herkennen is aan een blauw vinkje achter de gebruikersnaam, is nu nog voorbehouden aan een beperkte groep twitteraars. Onder andere grote bedrijven en publieke figuren komen ervoor in aanmerking.

Dat de nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk, plannen had voor een abonnementsdienst was al bekend. Vooralsnog is de dienst alleen beschikbaar op Apple-toestellen in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Gebruikers kunnen daar voor 7,99 dollar per maand een blauw vinkje krijgen.