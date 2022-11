Hockeysters Rotterdam kunnen weer omhoog kijken na spektakelstuk tegen HGC

De hockeysters van Rotterdam hebben in de hoofdklasse voor een stuntje gezorgd door HGC met 4-3 te kloppen. Bij de mannen maakte Bloemendaal geen fout tegen Schaerweijde (3-0), daags voor de topper tussen koploper Kampong en nummer drie Oranje-Rood.

Rotterdam had vorige week de eerste competitiezege behaald op het nog puntloze Klein Zwitserland, maar boekte nu een resultaat dat telt. Tegen HGC kwam het drie treffers van Spaans international Lola Riera te boven, waarna Rebecca Huijgens en Annebregt Rietveld in de slotfase de wedstrijd op zijn kop zetten.

Rotterdam klimt naar de tiende plek, terwijl voor het ambitieuze HGC de topvier verder uit beeld raakt.

Toppers zondag in actie

Bij de mannen komen bijna alle topploegen pas zondag in actie, alleen Bloemendaal speelde alvast zijn wedstrijd van speelronde elf. Na de openingstreffer van Casper van der Veen maakte Roel Bovendeert aan het eind van het eerste kwart 2-0 en Thierry Brinkman vroeg in het derde al de 3-0, waarna de spanning er wel af was.

Aki Käppeler was met een rake strafbal en -corner beslissend in de Haagse derby tussen HGC en Klein Zwitserland: 0-2.